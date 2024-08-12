Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Fevziye Mahallesi, köklü tarihi geçmişinin yanı sıra bu günlerde mezarlığının atıl durumda olmasıyla gündeme geliyor.BURSA (İGFA) - Zeytin ağaçları ve fasulyesi ile ön plana çıkan, Gemlik ilçesine 40 km uzaklıkta yer alan Fevziye Köyü’nün nüfusu, yazın 100- 150 haneye kadar yükselirken kış sezonunda ise yarıya kadar düşüyor.

Köyün içinde bulunan mezarlığın ise atıl durumda olması bölge sakinlerinin tepkisini çekiyor.

Şehir merkezinde mezarlıkların çok pahalı olmasından yakınan ve doğdukları yerde defnedilmek isteyen vatandaşlar, köy mezarlıklarının atıl durumda olmasına tepki gösteriyor.

Fevziye Köyü Mezarlığı’nın da atıl durumda olması karşısında köy halkı, çevre düzenlemesi yapılmasını ve tarlalar ile iç içe geçmiş mezarlığın sınırlarının tam anlamıyla çizilip etrafının çevrilmesini talep ediyor.