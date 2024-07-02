Bursa’da fuhuş suçuna yer temin eden ve aracılık yapan 3 şüpheli yapılan operasyon sonucu yakalandı. 3 şüphelinin zorla fuhuş yaptırdığı 4 mağdur kadın ise kurtarıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuş suçuna yer temin ve aracılık eden şüphelilerle mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Son olarak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yapılan operasyonda 3 şüphelinin fuhuş suçuna yer temini ve aracılık yaptığını tespit edilmesiyle birlikte operasyon için düğmeye basıldı. Yapılan operasyonda S.S., T.Ö. ve M.Ö. isimli şüpheliler kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Evlerinde ve arabalarında yapılan aramalarda 5 adet cep telefonu, 13 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

4 mağdur kadın kurtarıldı

Operasyon sonucu 3 şüphelinin elinde olan ve zorla fuhuş yaptırılan 1’i Özbek vatandaşı 4 mağdur kadın kurtarılarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Şüpheli şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.