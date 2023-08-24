Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından farklı dönemlerde gerçekleştirilen Robokod Kodlama ve Yazılım Atölyesi yaz dönemi programı sertifika töreniyle sona erdi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, teknolojiyi sadece tüketen değil aynı zamanda üreten bireyler yetiştirmeye devam ediyor.

Pandemi sürecinde online, geçtiğimiz yıldan itibaren de Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde yüz yüze yapılan Robotik kodlama ve yazılım eğitimlerinde bugüne kadar 3 bin öğrenciye ulaşıldı. 2023 yılı yaz döneminde de 7-17 yaş aralığında 90 öğrenci robotik kodlama, aurdino, scratch eğitimleri aldı. 8 hafta boyunca süren eğitimler sonunda çocuklar kendi geliştirdikleri dijital oyunlar, robotlar, akıllı ev sistemleri ve sensörleri sergilerken, eğitimlerini de aldıkları sertifikayla taçlandırdı.

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi fuaye alanında yapılan törene Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, eğitmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Başkanvekili Fethi Yıldız, yapılan bu etkinlerin gelecekte önemli projeler üretilmesine sebep olacağını söyledi. Yeni bilim insanlarının bu merkezlerden çıkacağını belirten Fethi Yıldız, “Akranla değil, ekranla büyüyen yeni nesil için bu tür faaliyetler çocuklarımızın iyi projeler üretmesine sebep olacak. Sergiyi dolaştığımızda çocuklarımız gururla yaptıkları eserleri bizlere gösterdiler. Ülkemizde çok ciddi cevherlerimiz var. Çocuklarımıza kendilerini geliştirebilecek imkanları sunmamız gerekiyor. İnanıyorum ki yeni Aziz Sancar’lar, yeni bilim insanları bu merkezlerden çıkacak. Bu etkinlikte emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve çocuklarımıza destek veren değerli anne ve babalara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmasının ardından Başkanvekili Fethi Yıldız çocuklara eğitim sertifikası ve çeşitli hediyeler verdi. Çocuklarda aldıkları eğitimden memnuniyetlerini dile getirirken desteklerinden dolayı da Başkan Alinur Aktaş’a teşekkür etti.