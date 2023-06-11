Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin Bilgi Evleri’nde düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan öğrenciler, sergiledikleri performansla büyük beğeni topladı.BURSA (İGFA)- Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren bilgi evlerinde düzenlenen ney, gitar ve drama kurslarına katılan 120 öğrenci yılsonu gösterisi yaptı.

Uludağ Üniversitesi Fethiye Kültür Merkezi’nde düzenlenen yılsonu gösterisinde öğrenciler kendilerini izleyen 500 kişinin önünde sahneye çıkarak kurslarda öğrendikleriyle yeteneklerini sergiledi.

Osmangazi Belediyesi’nin ilçenin 5 farklı noktasında açtığı kurslarda 78 kişi gitar, 26 kişi drama ve 16 kişi de ney eğitimi aldı. Dönemi başarıyla tamamlayan öğrenciler tek tek sahneye çıkarak performanslarını sergiledi. Kursiyerlerin sergilediği sahne performansları izleyenler tarafından büyük beğeni toplayarak uzun süre alkış aldı. Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tamer Balaban, dönem boyunca kurslara katılan öğrenciler ve çocuklarını teşvik eden velilerine teşekkür etti.