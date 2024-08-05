Gemlikli kadınlar özel bir işletmenin verdiği kurs ile hem örgü örerek stres atıyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.Gemlik’te Gürle İş Merkezi’nin içindeki özel bir işletme, kadınları bir araya getirdi. Bu kursta kadınlar hem örgü örmeyi öğreniyor hem de satış yapıp aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Şu anda 14 kişinin örgü kursu aldığını belirten işletme sahibi Yasemin Koç, “Gemlik’te yaşayan kadınlar olarak ekibimizi kurduk, birlikte öğrenip birlikte satış yapıyoruz. Amacımız kendi tasarladığımız ürünleri markalaştırmak. Yakında Gemlik’te zeytin festivali var oraya kendi tasarladığımız ürünler ile katılacağız. Herkesi ürünlerimizi görmek için iş yerimize bekliyoruz.” dedi.

Gelen kursiyerlere örgü dersi veren Kurs Öğretmeni Fikriye Balcan ise, “Kursiyerlerimiz ile el emeğimiz ile kendi stilimizi yaratıp satışa sunarak ev ekonomisine katkı sunmayı hedefliyoruz.” diye ifade etti.