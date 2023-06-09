Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Kent Konseyi işbirliği ile Bursalı gençlerin günümüzde yaşadığı sorunlara yerel ve ulusal çapta çözüm önerileri getirebilmesi amacıyla “Bursa Lise Öğrencileri Gençlik Çalıştayı” düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın önde gelen 50 lisesinden 100 gencin katılımıyla düzenlenen Çalıştay’da özellikle eğitim, ulaşım, sağlık, sosyal medya ve istihdam gibi konular üzerine genç bakış açısı ile çözümler üretilmesi amaçlanıyor.

Önemli konular üzerinde karşılıklı doğru istişarelerin, gençlerin eğitimine olduğu kadar şehre ve ülkeye bakış açılarına da yansıyacağına, sorunların da bu vesileyle ortadan kalkacağına değinen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Teknolojinin geliştiği, imkanların arttığı bir dönemde ülkesine ve milletine karşı ilgili ve duyarlı gençler olmanızı, projeler üretmenizi, değer üretmenizi temenni ediyorum. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak Burskoop ile lise ve üniversiteli gençlerimizi burslarla destekliyoruz. Üniversiteye hazırlık kurslarından gençlik merkezlerimize, deniz, izcilik kamplarımız gibi sosyal aktivitelerle, geziler, atölye çalışmaları ve festivallerimizle gençlerimiz için her türlü imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Gençlik konusu bizim için özel bir konu. Bir gün sizler bürokrat olacaksınız, meclis salonlarında, belediye başkanlığı makamında olacaksınız. Gelecek kaygısı yaşamayın, kendinize, ailenize, şehrinize, ülkenize güvenin. Eğer iddianız varsa içinizde istek ve heyecan varsa işin yarısından çoğu bitmiş demektir. Sevgili gençler, inanmak başarmanın yarısıdır. Kendinize inanıp, güvenerek kendinize yatırım yapmanız gereken yaşta ve süreçtesiniz. Yapacağınız yatırımların karşılığını da ileride göreceksiniz. Bu vesileyle bu Çalıştay’ın çıktılarının da size ve özellikle şehrinize ve ülkenize değer katma noktasında rehber olacağı kanaatindeyim. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çalıştayda gençlerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek sözlerine başlayan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de “Büyükler emaneti aldı, size devredecekler. Sizler gelecekte bu ülkeyi yöneteceksiniz. Bursa’da eğitime destek çok güzel. Özellikle eğitime dair çalışmalarından ve desteklerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş’ı kutluyorum. Gençliğimiz ile gurur duyuyor, övünçle bahsediyoruz. Üniversite sınavına girecek gençlerimize başarılar diliyor, Gençlik Çalıştayı’nın amacına ulaşmasını temenni ediyorum” dedi.