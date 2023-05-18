Bursa Devlet Tiyatrosunun “Feraizcizade Gençlik Kursları” 2022-2023 mezunları, törenle sertifikalarını aldılar.BURSA (İGFA) - 50 yıllık tarihinde sayısız yıldız yetiştiren “Geleneksel Feraizcizade Gençlik Kursları”nın bu yılki mezuniyet töreninde duygu dolu anlar ve heyecan vardı.

Kursu başarıyla tamamlayan gençler belgelerini Devlet Tiyatrosu sanatçılarının ellerinden aldılar.

Bursa Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Arzu Tan Bayraktutan duygularını; “Artık marka olmuş Geleneksel Feraizcizade Mehmet Şakir Gençlik Kursunu 50 yıldır sürdürüyor olmanın mutluluğu içindeyiz. Bu gece “Türkmen Düğünü”nde oynayan gençlerimizle gurur duyduğunu” ifade etti.

Ali Yürük’ün yazdığı, yönetmenliğini ve dramaturjisini Acan Ağır Aksoy’un yaptığı “Türkmen Düğünü”, Ahmet Vefik Paşa Sahnesinde sergilendi.

Oyunu izlemeye gelen Bursa Devlet Tiyatrosunun eğitmen sanatçıları, sanatçılar, eski dönem kursiyerler, bu yıl ki kursiyerlerin aileleri ve sevenleri ile çok sayıda tiyatrosever gençlerin gurur dolu gecesine ortak oldular.