Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Hasan Ali Yücel Kütüphanesi ve genç kafe açılışı başladı. Bu özel mekan, gençlerin hem öğrenme hem de sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın kalbinde yer alan Osmangazi Hasan Ali Yücel Kütüphanesi, genç kafe geçenlere yönelik özel bir alan sunarak hizmete açılıyor. Bu yeni mekan, gençlerin ders çalışabileceği, kitap okuyabileceği ve arkadaşlarıyla vakit geçirebileceği modern bir ortam oluşturmayı hedefliyor. Programa Bursa CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş , Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, milletvekilleri, davetliler ve basın mensupları katldı.

“İSMİNİ YAŞATMAKTAN SON DERECE MEMNUNUZ”

Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye çıkan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Hasan Ali Yücel gibi isimleri yaşatmaktan son derece memnun olduklarını dile getirerek, “Hepiniz Genç Kafe Hasan Ali Yücel Kütüphanesinin açılışına hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Hasan Ali Yücel’in kendisi Milli Eğitim Bakanlığına liyakatli bir şekilde gelmiş felsefe öğretmeni. Belkide kendisi Cumhuriyet tarihinin tek milli eğitim bakanı. Bende burada onun ismini yaşatmaktan son derece memnunum. Bu fiyat pahalılığında, gençlerimize ücretsiz wıfi hizmeti, okullar açıldığında akşamları ücretsiz çorba hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Biz 100 günü aşkın süreyi oldurduk. Hizmetlerimize devam ediyoruz, açılışlarımız hız kesmeden devam edecek. Bizi izlemeye devam edin, Osmangazi’de aydınlık günlere ulaşmaya devam edeceğiz.”dedi.

Başkan Erkan Aydın’ın konuşmalarının ardından kürsüye davet edilen Hasan Öztürk, "Osmangazi’de gerçekten güzel şeyler oluyor. Aydınlık yolda yürümeye devam ediyoruz. Bu açılışlarımız tam gaz hız kesmeden devam edecek, hepimize şimdiden hayırlı olsun. Türkiye’de bir çocuğun bile kaderine terk edilmeye hakkı yok. Dolayısıyla biz ne çocuklarımızı ne gençlerimizi kaderine terk edemeyiz demişti Hasan Ali Yücel. Ama şunu herkes çok iyi bilmeli, burada CHP var burada Mustafa Kemalin çocukları var gençlerimiz var kimsenin Türkiye cumhuriyetinin değerleri ile oynayamaz buna müsade etmeyeceğiz.” sözlerini kullandı.

"HAYALİMİZDEKİ TÜRKİYE İÇİN SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kafe ve kütüphanenin çağın getirmiş olduğu koşullarla düşünülerek yapılan bir icraat olduğunu belirten Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Sadece bir kafe veya kütüphane olarak yapılmadı burası. Bizim ve diğer az gelişmiş toplumların en büyük eksiği bilgi, bilgiyi çoğaltmak bilgiyi yaymaktır. O yüzden bu kütüphane çok kıymetli. Her vatandaşımızın bir fikri, bir düşüncesi olmalıdır. İşte biz o zaman güçlü olacağız. Ben buradan kıymetli Başkanımızın Erkan Aydın’a ve değerli ekibine çok teşekkür etmek istiyorum, hayalimizdeki Türkiye için savaşmaya devam edeceğiz.”dedi.

Konuşmaların ardından, kurdele kesimi ile birlikte açılış gerçekleşti.