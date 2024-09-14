Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm firmasında yangın çıktı. Alevlerin göğe yükseldiği yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi’nde Cumhuriyet Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde faaliyet gösteren geri dönüşüm firmasında meydana geldi. Hurdacılık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler göğe yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saat süren yoğun uğraşları sonucunda söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.