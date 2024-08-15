Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Gökdere semtinde yer alan geri dönüşüm kumbaraları vatandaşlar tarafından takdir edilmeye devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa'da atık toplama sistemini yenilemek, geleceğimize sahip çıkmak için yürütülen geri dönüşüm kumbaraları ekonomiye can veriyor.

Gökdere sakinlerinin giysi kumbaralarının ardından, geri dönüşüm kumbaralarının da olmasını olumlu yönde karşılıyor.

Vatandaşlar bu tür uygulamaların artmasının çevrenin ve kentin temizliği içinde çok daha faydalı olacağını belirtiyor.