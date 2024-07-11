Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 62. Uluslararası Bursa Festivali’nde Gülcan Altan rüzgârı esti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına BKSTV tarafından Atış Grup ana sponsorluğunda düzenlenen Türkiye’nin en uzun soluklu festivali olan Uluslararası Bursa Festivali, kentin dört bir yanında renkli etkinliklerle devam ediyor. Festivalin son durağı ise Kestel Açık Hava Tiyatrosu oldu. Çerkes ve Abhaz müziğini dünyaya tanıtan Abhazya Devlet Sanatçısı Gülcan Altan, dinleyenlere müzik ziyafeti çektirdi. Kendi şarkılarının yanı sıra İspanyolca, Portekizce, İngilizce gibi 18 dilde şarkılar seslendiren Gülcan Altan, müziğin birleştirici gücünü kullanarak tüm kültürleri iç içe harmanladı. Kestel’de müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatan Altan, Çerkes müziğinin yanı sıra Caz ve Türk müziği gibi farklı türlerdeki şarkıları kendi yorumuyla seslendirdi. Gece boyunca Bursalılar unutamayacakları bir müzik şöleni yaşadı.

Öte yandan bu yıl 36.’sı düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması için Bursa’da bulunan dünyanın 23 farklı ülkesinden halk dansları ekipleri, şehrin farklı noktalarındaki renkli gösterilerini sürdürüyor. Altın Karagöz’ü hak etmek için yarışan dansçılar, 12 Temmuz Cuma akşamı Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek finalin heyecanını yaşıyor.