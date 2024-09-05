Bursaspor’un yeni başarılara imza atma yolculuğunda, Kulüp Başkanı Enes Çelik’in başlattığı kampanyaya Gürsu Belediyesi de desteğini gösterdi.BURSA (İGFA) - Gürsu'da esnaflarına dağıtılmak üzere Gürsu Belediyesi’nce satın alınan Bursaspor’un yeni sezon formalarını Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursaspor Başkanı Enes Çelik ile beraber Gürsulular’a hediye etti.

Gürsu Belediyesi, Bursaspor’a olan vefasını ve desteğini göstermek üzere ilçenin her tarafını kulüp bayrakları ile donattı. İlçe halkının kalbine taht kuran bu hareketin ardından Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, kulübe olan desteklerini göstermek için yeni sezon formalarından satın alacaklarını açıklamıştı. Başkan Işık, Bursaspor Başkanı Enes Çelik ile beraber, alınan formaları ilçe esnafına hediye etti.

Gürsulular’ın ilgisi ve desteğinden memnuniyetini vurgulayan Bursaspor Başkanı Enes Çelik “ Bu güzel ilçemizde Başkanımızla beraber yeni sezon formalarımızı dağıttık. Esnafımızla, buradaki taraftarımızla hasbihal etme fırsatımız oldu. Tabi bu mali, idari ve sportif anlamda yaptıklarımız sağ olsun şehrimizde de bir teveccüh gördü. Bugün bunu da yakından görme şansımız oldu. Ben tekrardan bu imkanı verdiği için Sayın Mustafa Başkanımıza teşekkür ederim. İnşallah bu vesileyle bütün Gürsuluhemşehrilerimizi de maçlara tekrardan davet ettiğimi belirtmek isterim” dedi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık “Enes Başkanımızı Gürsu’muzda ağırladık. O da Gürsu’nun bir evladı. Başkanımızla birlikte esnafımıza hediye ettiğimiz formalarla, Gürsu olarak Bursasporumuz’u sahiplendiğimizi, şehrimizin kulübünün şampiyonluk yolunda, Başkanımızın ve yönetiminin azimli kararlı duruşlarıyla başarı elde edeceğine inanıyoruz. Bizlerin de destekleriyle elde edilecek başarılarla tüm Bursa olarak gurur duyacağız inşallah” dedi.