Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, narkotik polisi tarafından yakalanan bir uyuşturucu satıcısı, 9 aylık hamile olduğu halde tutuklandı. Kadının üst ve ikametinde yapılan aramalarda 1 kilo 100 gram bonzai ile 60 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bilgilere göre, Bursa İl Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, okulların açılışından önce Bursa genelinde büyük çaplı operasyonlar düzenlemiş ve 200'e yakın şüpheliyi cezaevine göndermişti. Bu şüpheliler arasında yer alan bazı kadınlar, adli yargılama sürecinde hamilelik ve küçük çocukları bahane ederek yargıyı yanıltmaya çalışmışlardı.

Mihriban E. isimli kadın daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılmış, ancak uzun süredir takip altındaydı. Bu sabah erken saatlerde gerçekleşen operasyonla yakalanan 9 aylık hamile uyuşturucu satıcısı, evinde ve üzerinde yapılan aramalarda 1 kilo 100 gram bonzai ile 60 gram metamfetamin maddesi bulundurduğu tespit edildi.

Karnı büyük olan bu uyuşturucu satıcısı, suyla dolu bir şişe ile yardım eden bir kadın polis tarafından Bursa Adliyesi'ne getirildi. Hamile olduğu için zorlukla yürüyen şüpheli, adliye girişinde kendisine yöneltilen sorulara cevap vermedi. Mihriban E., savcılık ifadesinin ardından hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.