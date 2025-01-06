Bursa'nın Altınşehir pazarında yoğun bir gün yaşayan balıkçılar, geçtiğimiz yılın son 1-2 haftasında hamsinin az çıkması nedeniyle fiyatların arttığını ifade etti. Fiyatın yüksek olmasıyla birlikte talebin düştüğünü ifade eden balıkçılar, hamsinin tekrar bolca gelmesiyle birlikte fiyatların hızla düştüğünü söyledi. Nilüfer ilçesinde ortalama 200 lira olan hamsi, bazı pazarlarda 150 liraya kadar satılmaya başlandı. Pazarda ayrıca çinekop 350, istavrit ve sardalya 200, mezgit ise 150 liradan alıcı buldu.

Kaynak: İHA