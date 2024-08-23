Bursa'da bir araç hareket halindeyken alev aldı. Yanan araca kısa sürede müdahale edilmesiyle olay, maddi hasarla atlatıldı.BURSA (İGFA) -Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Çekirge Caddesi'nde bir araç yaptığı kaza sonrası yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü hemen araçtan inerek çevreden yardım istedi.

Yanan araca ilk müdahalenin yangın tüpleri ile çevredeki vatandaşlar tarafından yapılmasının ardından yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yanan araca ilk müdahalenin yangın tüpleri ile çevredeki vatandaşlar tarafından yapılmasının ardından yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Çevredekilerin kısa bir panik yaşadıkları yangın, herhangi bir yaralanma olmadan maddi hasarla atlatıldı.