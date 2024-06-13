Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım Peyzaj A.Ş yaz aylarında artan sivrisinekler başta olmak üzere tüm haşerelere karşı dronla ilaçlama gerçekleştiriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım Peyzaj A.Ş yaz aylarında artan başta sivrisinekler olmak üzere haşerelere karşı dronla mücadele başlattı. Araçların giremediği dere yatakları, sulak ve otluk alanlar başta olmak üzere birçok noktada kullanılan ilaçlama dronlarının sayısının artması planlanıyor. Tarım Peyzaj A.Ş, dronları sadece haşere ilaçlamada değil, ilerleyen zamanlarda mahsul yetişen tarla ve bahçelerde de kullanmayı hedefliyor. Nilüfer ilçesine bağlı Kayapa Mahallesi’nden geçen derede haşerelere karşı dronla ilaçlama yapıldı.

Yapılan faaliyetler hakkında İHA’ya bilgi veren Tarım Peyzaj A.Ş Genel Müdürü Sedat Akar, 248 personel, 80 araçla 17 ilçenin tamamında ilaçlama yaptıklarının altını çizerek, “Yeni bir sistem geliştirerek de araçlarımızın, makinelerimizin giremediği yere dron sistemi ile ilaçlama yapmaya başladık. Bu sistemimizin önümüzdeki günlerde çok ciddi olarak arttıracağız. Kendi dronumuzu, yazılımımızı yapana kadar bu işin üstüne gideceğiz. 17 ilçenin tamamında kayıtlı olan 47 bin 475 sivrisinek alanlarını 16-18 gün periyotlar halinde ilaçlama yapıyoruz. Karasinek üreme alanları ise 15-18 günlük periyotlarda yapılıyor. Bu bölgelerimiz başta Karacabey longoz ormanları, Hanife deresi, Hamidiye deresi, Gölyazı, Akçalar bölgesi olmak üzere toplam 157 hektarlık alanı kapsıyor. İl Sağlık Müdürlüğü’müzün denetiminde, onun nezaretinde ilaçlama uygulamaları yapıyoruz” diye konuştu.

Tarımsal faaliyetlerde de kullanılması planlanıyor

“Dronları biz genellikle dere kenarlarına, Karacabey longoz ormanındaki bataklıklara, su birikintileri başta olmak üzere, araçların, makinelerin giremediği her yerde dronları kullanabiliyoruz” diyen Akar, “İlk başladığımızda bu dronların sayısı 2 taneydi. İlk başladığımızda arızalı bir dronumuz vardı. Onun tadilatını yaptırıp, faaliyete geçirdik. Şimdi ikinci dronumuz da hayata geçiyor. Bizim dronları planlamamız sadece ilaçlamayla değil. Biz bunları ilerde bağ, bahçe, tarla ilaçlamalarında da kullanacağız. Çiftçimizin yanında, çiftçimize destek olacak şekilde, onların arazilerine zarar vermeden, traktörlerini hiç kullanmadan, ücretsiz bir şekilde drone desteği vermeyi planlıyoruz” dedi.

Muhtardan ekiplere teşekkür

30 Ağustos Zafer Mahalle Muhtarı Halil Özçoban, “Bizim mahallemiz yeni mahalle olduğu için birçok yerimiz yeşil alan. Sivrisinek ve haşereler ürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi de mahallemizde dron ile havadan ilaçlama yaptı. Yetkili arkadaşlara teşekkür ederim. Ayrıca dere ıslahı çalışmamız durmuş vaziyette. Bunun ilerlemesini istiyoruz. Aynı zamanda dere çevresinde yeşillendirme, bankların, yürüyüş yollarının tamamlanması ve bekliyoruz. Vatandaşın soluk alabileceği bir yer olarak düzenlenmesini bekliyoruz. Acilen de deremizin bir an önce ıslah çalışmasının bitirilmesi temennimiz” ifadelerini kullandı.