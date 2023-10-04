Son hava değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava koşulları parçalı ve çok bulutlu olarak seyretmekte olup, Marmara'nın doğusu, Akdeniz (Antalya dışında), İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Karaman, Niğde, Sivas ve Afyonkarahisar çevresinde aralıklı sağanak yağışlar ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sunulan tahminlere göre; Orta ve Doğu Karadeniz bölgeleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun güney bölgeleri ve Mardin çevresinde yağışların yer yer kuvvetli, özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise çok kuvvetli olması beklenmektedir.

Bursa'da Çarşamba ve Perşembe günleri ise Bursa'da hava sisli olacak ve sıcaklık 24 derece olarak seyredecektir.

Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ise Bursa'da parçalı bulutlu bir hava beklenmektedir.