Bursa’da hava sıcaklığının 20 derecenin üzerine çıkmasıyla serinlemek isteyen çocuklar çareyi süs havuzunda buldu. Çocukların süs havuzunda yüzdüğü anlar çevredeki vatandaşların amatör kamerasına yansıdı.

Yurt genelinde artan hava sıcaklığı çocukları da etkiledi. Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan Hüdavendigar Parkı’nda oyun oynamak için dışarı çıkan çocuklar sıcak havadan korunmak için çareyi süs havuzuna girmekte buldu. Herkesin şaşkın bakışları arasında faciaya adeta davetiye çıkaran tehlikeli oyunda korkulan olmazken, çocukların suya atladığı görüntüler vatandaşların amatör kamerasına yansıdı.

Bursa’da bugün hava sıcaklığının 31 dereceye kadar çıkacağı öğrenildi.