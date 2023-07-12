Bursa’da hava sıcaklıkları 32 dereceyi görünce, çocuğundan yetişkinine, gencinden yaşlısına herkes serinlemenin çarelerini aradı. Kent merkezindeki şadırvanlar dolup taşarken, su parkları ise en çok tercih edilen yerler oldu.

Türkiye’de mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıklarındaki artış Bursa’yı da etkiledi. Vatandaşlar sıcak havalardan bunalırken, kendilerine çözüm üretmeye çalıştı. Çocuklar fıskiyenin altına girerken, yetişkinler de onlarla birlikte hem serinledi hem eğlendi. Bir vatandaş ise, "Evde dursak sıcak, dışarıya çıkıyoruz daha da sıcak" dedi.

Sıcak havalardan dolayı bunalan bir sokak müzisyeni ise 3 gündür sıcaklardan dolayı müzik yapmadığını söyledi.