Bursa ve ilçelerinde SAT-2 serotipi şap hastalığı sebebiyle tedbir gayesiyle kapatılan hayvan pazarları 28 Nisan tarihinde tekrar açılıyor. Şap hastalığı sebebiyle personel izinleri de kaldırılmıştı.

Türkiye’de de görülen SAT-2 serotipi şap hastalığı sebebiyle önlem amaçlı kapatılan hayvan pazarları açılıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; "Şap hastalığına duyarlı türden hayvanların hareketlerine (il içi ve il dışı) ilkbahar şap aşılama kampanyası sürecinde getirilen kısıtlamalar belirlenen kurallar çerçevesinde 28.4.2023 tarihi itibariyle kaldırılmıştır Şap hastalığı nedeniyle karantinası devam eden yerler dışında iller arası büyükbaş hayvan sevklerinde, sevk edilecek büyükbaş hayvanların SAT-2 serotipini içeren aşı ile aşılanmış ve aşılama tarihinden 21 gün geçmiş olması, iller arası küçükbaş hayvan sevklerinde şap aşısı şartı aranmaması, il içi büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevklerinde şap aşısı şartı aranmaması, iki aylık yaştan küçük sığır cinsi hayvanların sevklerinde şap aşısı şartı aranmaması SAT-2 serotipi içeren aşı ile aşılanmamış olan hayvanların aşılanmasına aksatılmadan devam edilecektir" denildi