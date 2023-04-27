Bursa’da ev ve iş yerlerine girerek hırsızlık yapan çete, operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 adreste meydana gelen hırsızlık olayları İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler hırsızlık yapılan bölgelerde yaptığı toplam 48 güvenlik kamerası incelemesinde hırsızlık çetesinin üyelerinin kimliklerini tek tek belirledi. Şüphelilerin 19 adet suç kaydı ve aranması bulunan T.U., 32 suç kaydı olan H.U. ve 36 suç kaydı olan ve 3 adet aranması bulunan F.U. olduklarını tespit etti. Polis ekipleri şüphelilerin kaldıkları eve yaptığı operasyon sonrası çalıntı malzemeler ile kıskıvrak yakaladı.

3 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.