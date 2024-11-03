Bursa’da Yesevi Hareketi Derneği bünyesinde kurulan Bursa Yesevi Arama Kurtarma Hüdavendigâr Timi, 34 kişilik ekibiyle depremde arama kurtarma eğitimi aldı.BURSA (İGFA) - Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün (AFAD) koordinasyonuyla gerçekleşen eğitimle Hüdavendigâr Timi'nin akreditasyon sürecini başlattı. Ekip, tamamlanan akreditasyon sürecinin ardından afet durumlarında aktif olarak görev alabilecek.

Yesevi Hareketi Derneği Bursa İl Başkanı Ammar Yasir Güler, yaptığı açıklamada, “Merkezi Kayseri’de bulunan derneğimiz, son 4 yıldır Bursa’da insani yardım faaliyetleri yürütmektedir. Arama kurtarma ekibimizle birlikte her zaman devletimize ve milletimize hizmet için hazır bekliyor olacağız” dedi.

Arama kurtarma ekip lideri Coşkun Yalçıntaş ise afetlere hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekerek, “6 Şubat depremi, bizlere afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha gösterdi. Bizler de üzerimize vazife olarak gördüğümüz bu hizmete talip olduk. Ancak henüz ekipman tedariğimizi tamamlamış değiliz; bu nedenle şehrimizin vicdan sahibi insanlarının desteklerine ihtiyacımız var. Bursa halkının bu ekibe sahip çıkmasını bekliyoruz” diyerek destek çağrısında bulundu.