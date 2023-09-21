Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde ’huzur’ uygulamaları hız kesmeden devam ediyor. Uygulamalarda, aranan 4 kişi yakalanırken, 21 araca ise 90 bin lira ceza kesildi.

Bursa’nın Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinin farklı noktalarında yapılan ’huzur’ uygulamasına Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Çevik Kuvvet, TEM, KOM, Trafik, Güvenlik Şube, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri katıldı. Uygulama çerçevesinde bin 74 şahsa UYAP sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı. 9 kişinin gözaltına alındığı üst aramasında ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 20 adet fişek, 10,1 gram selvia, 2,89 gram esrar ve 3 adet kesici alet ele geçirildi.

Diğer yandan, 434 araç için yapılan sorgulama sonucunda ise 21 araca toplam 90 bin 200 lira ceza kesildi.