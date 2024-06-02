Bursa’nın İnegöl ilçesinde balık tutkunu 2 arkadaş, oltayla 24 kilogram ağırlığında 165 santimetre uzunluğunda yayın balığı yakaladı. Yakaladıkları balıkla fotoğraf ve video çektiren arkadaşların şaşkınlığı amatör kameraya yansıdı.

İnegöl’de balık tutkunu İsmail Polat ve Ahmet Kaan Bahadır, balık tutmak için İnegöl Boğazköy barajına gitti. İki arkadaşın oltasına takılan yayın balığı, uzun uğraşlar neticesinde kıyıya çıkartıldı. Yapılan ölçümlerde yakalanan yayın balığı 24 kilogram ağırlığında ve 165 santimetre olarak ölçüldü. Yakaladıkları balıkla fotoğraf ve video çektiren arkadaşların şaşkınlığı amatör kameraya yansıdı.