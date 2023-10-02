Bursa'nın Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesi'nde, iki grup arasında yaşanan alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma, hızla tırmandı. İddialara göre, sözlü atışmalar kısa sürede fiziksel saldırılara dönüşmeye başladı. Ancak çevredeki vatandaşların müdahalesiyle taraflar birbirlerine zarar veremeden ayrıldılar.

Ancak bu ayrılma, gece saatlerinde bile devam eden tehditler ve küfürlerle son bulmadı. Taraflar, sokak arasında karşılıklı olarak birbirlerine yönelik tehditler savurarak olayın büyümesine neden oldular. Bu sürecin sonucunda, mahalle sakinleri de tartışmaya dahil oldu ve olaylar kameralar tarafından kaydedildi.