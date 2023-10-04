Bursa’da iki ilçeyi birbirine bağlayan MaksemKöprüsü, Osmangazi ve Yıldırım Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla yenileniyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi ve Yıldırım ilçelerini birbirine bağlayan ve kullanım ömrünü dolduran Maksem Köprüsü,iki belediyenin ortak çalışmasıyla yeniden yapılıyor.

Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi ile Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallelerini birbirine bağlayan köprü kullanım ömrünü tamamladı.Kullanım ömrü sona eren köprü yıkılarakyerine Osmangazi ve Yıldırım Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği çalışmaylayenisi yapılacak. MaksemKöprüsü’nün yeniden inşası için iki belediye ortak çalışma yaparak protokol imzaladı.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde Maksem Köprüsü’nün yeniden inşası için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ortak bir protokol imzaladı. İmzalanan protokolün ardından ihaleye çıkacak köprü yeniden inşa edilecek. Köprünün maliyeti ise 2 belediye tarafından ortak karşılanacak.

OSMANGAZİ-YILDIRIM İŞBİRLİĞİ

Maksem Köprüsü’nün kullanım ömrünü tamamladığını belirten OsmangaziBelediye Başkanı Mustafa Dündar, “Maksem Köprüsü, kullanım ömrünü tamamladı. Köprünün yeniden yapılmasıyla ilgi olarak belediyelerimiz ortak işbirliği yaparak güzel bir projeyi hayata geçiriyoruz. Maksem Mahallemiz ile Karaağaç Mahallemizi birbirine bağlayan ömrünü tamamlamış köprüyü yıkarak yenisini inşa edeceğiz. Bu süreçte Osmangazi Belediyesi olarak mimari, statik, tesisat ve yıkım çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Daha sonra proje çalışmasını yapıp ihale süreçlerini takip ederek inşaata başlanacak. Köprünün maliyetini ise Osmangazi ve Yıldırım Belediyesi ortak karşılayacak. Yeni yapılacak köprünün iki ilçemize de hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Osmangazi Belediyesi ile işbirliğinde güzel bir protokole imzaattıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da, “Osmangazi ilçesi MaksemMahallesi ile Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallemizi birbirine bağlayan Maksem Köprüsü hem taşıt hem de yaya köprüsü olarak kullanılıyor. Kullanım ömrünü tamamlayan köprüyü ortak çalışmayla yeniliyoruz. Bu köprü aynı zamanda iki ilçeyi birbirine bağlayan gönül köprüsü, Osmangazi ve Yıldırımlı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.