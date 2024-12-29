Edinilen bilgilere göre, İznik Caddesi üzerinde hız yaptığı öne sürülen iki otomobil, kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada iki sürücü yaralandı ve çevre adeta savaş alanına döndü. Olayı gören vatandaşlar, yaralılara yardım etmek için hemen harekete geçti. Olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücülere ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, hastaneye sevk edilmek üzere ambulanslarla götürüldü.

Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.





Freni boşalan tır araçların üzerine çıktı

Öte yandan Mudanya ilçesinde ise, freni boşalan tır araçların üzerine çıktı. Aracıyla yeni park eden bir sürücü ise saniyeler içinde kazayı kıl payı atlattı.