Bursa Teknik Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi deprem nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimin isteyen öğrenciler için 3 Nisan itibariyle tekrar başlayacağını açıkladı.

Bursa Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından alınan kararlarda ayrıca ölçme-değerlendirme süreçlerinin nasıl yapılacağı da yer aldı.

İŞTE BTÜ'NÜN AÇIKLAMASI:

2022-2023 Bahar Yarıyılı kapsamında 3 Nisan tarihinden itibaren uygulanacak Senato Kararları

1) Hâlihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilerimiz dersliklerde yüz yüze (devam şartı aranmaksızın) öğretim alabilirler.

2) Yarıyıl içi ölçme-değerlendirme süreçleri (Ara sınav, kısa sınav, ödev vb.) çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.

3) Yarıyıl sonu, tek ders gibi sınavların hangi yöntemle yapılacağı 18 Mayıs tarihinde ilan edilecektir.

4) Derslerin uygulama kısımları çevrimiçi ve yüz yüze (devam şartı aranmaksızın) yöntemlerle sürdürülecektir.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Yapılan görüşmeler sonunda; önlisans, lisans ve lisansüstü programların 03.04.2023 tarihi itibarıyla 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ile sınırlı olmak üzere,

1) Hâlihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilmesine,

2) Birimlerin Bahar Yarıyılı ile sınırlı olmak üzere bir dersin sınıf ortamında hem yüz yüze hem de uzaktan öğretim ile hibrid şeklinde verilebilmesine ilişkin kararları ilgili kurullarında alarak yaptıkları düzenlemeleri öğrencilere duyurmalarına,

3) Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etmekte olan öğrencilerin bu eğitimlerini aynı şekilde sürdürebilmelerine,

4) Nisan ayına ertelenmiş olan derslere ait uygulamaların, birimlerin ilgili kurullarının alacağı kararlar ile ödev, proje vb. şekilde veya Bahar Yarıyılı içinde, yaz döneminde ya da 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında yüz yüze yapılabilmesine ilişkin düzenlemeleri yaparak öğrencilere duyurmalarına,

5) Özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç (Öğretmenlik Uygulaması II, Okullarda RPD Uygulamaları II) önlisans ve lisans programlarında yüz yüze ve online yapılan derslere ait ara sınavlar ile tüm yarıyıl içi çalışmalarının (quiz, uygulama, ödev vb.), yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları, mazeret sınavları, yaz öğretimi öncesi 31. madde ek sınavları UKEY üzerinden online klasik veya test olarak birimler tarafından planlanarak yapılması ve öğrencilere web sayfası üzerinden duyurulmasına,

6) Yapılacak değerlendirmelerde; açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar, ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri uygulamaların kullanılabilmesine,

7) Lisansüstü eğitimdeki öğretimin yüz yüze yapılmasının, ders aşamasındaki zorunlu ve seçmeli derslerin sınavlarının yüz yüze veya online, Tez İzleme Komitesi, Tez Savunma ile Yeterlik Sınavlarının ise yüz yüze yapılmasına,

8) 2547 sayılı Kanun'un 5/ı maddesi kapsamında okutulan ortak zorunlu derslere ait tüm sınavların UKEY üzerinden online yapılmasına,

9) Stajların ve işyeri eğitimlerinin yüz yüze yapılmasına,

10) 18.02.2023 tarihli Senato Kararı ile uygulamalı eğitim kapsamında olması nedeniyle dersleri yüz yüze yapılan Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6. sınıf öğrencileri ile Veteriner Fakültesi 5. sınıf öğrencilerinin tüm sınavlarının yüz yüze yapılmasına karar verilmiştir.

SAİM KILAVUZ DA AÇIKLAMA YAPTI

Uludağ Üniversitesi Rektör Ahmet Saim Kılavuz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrencilerim; YÖK Başkanımız, 3 Nisan itibarıyla isteyen öğrencilere devam şartı olmaksızın yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı. Biz de hazırlıklarımızı tamamlayacak ve dileyen öğrencilerimize sınıflarımızı açacağız. Hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.