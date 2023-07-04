Bursa’nın Osmangazi ilçesinde ormanda bulunan arıcıların kovanları, içindeki arılarla birlikte çalındı. Gözüyaşlı adam, “Arılara bakmaktan bazen çocuğuma bile vakit ayıramıyorum. Bir de arıların iyisini çalmışlar ” dedi.

Bursa’da hırsızların hedefi arı kovanları oldu. Temizlik işleriyle uğraşan ancak boş vakitlerinde hem gelir hem de hobi maksatlı arıcılık yapan İlyas Özdemir’in gözü gibi baktığı 6 kovan hırsızlarca çalındı.

Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Mahallesi’nde yaşayanların arıcılık yapmak için ormanlık alana yerleştirdikleri kovanlardan bazıları çalındı. Kovanlarının bakımı için bölgeye gelen İlyas Özdemir, durumu fark edip polis ekiplerine giderek şikayetçi oldu. 10 yıl önce ek iş olarak arıcılığa başlayan Özdemir, 6 kovanın çalındığını görünce duygulu anlar yaşadı. Gözü gibi baktığı arılarının kovanlarıyla götürüldüğü gören mağdur adam, “Çocuğum hasta, ona bile bazen vakit ayıramıyorum, bir de arıların iyilerini seçmişler. Emeklerimizi çaldılar” dedi.

Polis ekipleri, arılarla birlikte kovanları çalan şüphelinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Arılarının bulunmasını isteyen Özdemir, “Bu işi 10 yılı aşkın süredir yapıyorum. Dün bir arkadaşımın iki kovanını arılarla birlikte çaldılar, bugün benim. Biz bu işi profesyonel yapmak istiyoruz. İşten çıkıp ek gelir için bu işle uğraşıyorum. Fakat hırsızlar buna müsaade etmiyor. Bizim bütün belgelerimiz tam. Arılarımızın bulunması için yetkililerden sesimizin duyulmasını istiyoruz” diye konuştu.

İlyas Özdemir’in maddi kaybının 15 bin lirayı bulduğu öğrenildi.