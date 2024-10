İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (İMSİAD) katkılarıyla Uludağ Üniversitesi Yapı Topluluğu (UYAP) tarafından düzenlenen “İlk Baretim” etkinliğinde, İnşaat Mühendisliği 1. Sınıf öğrencileri baretlerini taktı. İMSİAD geleneği bozmadı, 7. kez sponsor oldu.BURSA (İGFA) - Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde bu sene 7.’si gerçekleştirilen programa İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, İMSİAD Başkan Yardımcısı İbrahim Cem Oflaz, İMSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Sait Zorlu ile İbrahim Taşır, Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Doğangün, akademisyenler, UYAP üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, geleceğin inşaat mühendisleriyle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyerek, “Uludağ Üniversitesi Yapı Topluluğu’nun düzenlemiş olduğu baret takma töreni ile mesleğinize adım atarken yaşadığınız bu özel anda yanınızda olmak bizler için çok değerli” dedi.

İnşaat mühendisliğinin sadece bir meslek değil toplumun ve kentlerin geleceğini şekillendirecek bir sorumluluk olduğunu belirten Başkan Şeref Demir, “İnşaat mühendisliği, şehirlerin altyapısını, toplumun güvenliğini ve yaşam kalitesini inşa eder. Her yol, her köprü, her bina arkasında bir mühendislik harikası ve emeği barındırır. Bugün taktığınız baret ise, bu büyük sorumluluğun bir simgesidir. Sadece bir güvenlik ekipmanı değil, aynı zamanda mesleki bir onur ve gururun işaretidir” diye konuştu.

“SEKTÖRE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAKSINIZ”

Müteahhitler için inşaat mühendisliğinin yapıların temel taşı olduğu vurgusunu yapan Başkan Şeref Demir, “Siz olmadan ne bir proje hayata geçebilir ne de sağlam ve güvenli yapılar inşa edilebilir. Sizlerin, Türkiye’nin inşaat mühendisliği vizyonunu ileriye taşıyacak bireyler olarak bu sektöre önemli katkılar sunacağınızdan şüphem yok. Geleceğin kentlerini ve altyapısını birlikte inşa edeceğimiz için büyük bir gurur duyuyorum. Hepinize parlak bir kariyer ve başarı dolu bir gelecek temenni ediyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.