Bursa’nın Yenişehir ilçesinde doğa sporları gönüllüleri tarafından görüntülenen ve türü merak konusu olan hayvan için Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemede canlı türünün Şeritli Semender olduğu belirlendi.

Yenişehir’e gelen DKMP personeli sahada incelemelerde bulundu. Ekipler; görülen canlının Şeritli Semender olduğunu tespit ettiler.

Doğa sporları gönüllüsü İsmail Hatipoğlu, “ Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerimize ve Bakanlık yetkililerine öncelikle teşekkür ediyorum. Yenişehir’de doğada mola verdiğimiz sırada suyun içinde değişik bir canlı görmüştüm. Bunun Salamandridae familyasından bir semender türü olduğunu öğrendim. İlçemize gelerek bu türü bulan ve inceleyen yetkililer bunun yaygın bir tür olduğunu belirttiler. Olaya anında müdahale etmeleri bizleri ve kamuoyunu bilgilendirmeleri bizleri çok mutlu etti” diye konuştu.