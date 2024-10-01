Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yer alan Şehit Göksu Şafak Şahin İlkokulu öğrencileri, "Dünya Temizlik Günü" kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenledi. Öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra okul idaresinin Bursa'nın doğal güzelliklerinin korunması için gösterdikleri duyarlılık takdir topladı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Şehit Göksu Şafaş Şahin İlkokulu'nda düzenlenen 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin katıldığı temizlik etkinliği, okul yönetimi ve öğretmenlerinin desteğiyle Hamitler Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi.

Yaklaşık 400 öğrenci, çevreye olan duyarlılıklarını göstererek Osmangazi Belediyesinin desteğiyle atıkları topladı ve çevre temizliği yaptı.

Okul Müdürü Şaban Durmuş, okul binasının bitişiğindeki Hamitler Mesire Alanı'nda 400 öğrenci, öğretmen ve okul aile birliği yönetimiyle birlikte temizlik etkinliği düzenlediklerini belirterek, amaçlarının öğrencilere çevre bilinci kazandırmak ve topluma örnek olmak olduğunu söyledi. Müdür Durmuş, velilerin de duyarlı katılımıyla etkinliği başarılı şekilde gerçekleştirdiklerini belirterek, toplanan çöplerin Osmangazi Belediyesi tarafından alınmak üzere ilgili çöp alanlarında biriktirildiğini kaydetti.

Etkinlik sonrasında öğrenciler, okullarına geri dönerek eğitim ve öğretim çalışmalarına kaldıkları yerden devam etti.