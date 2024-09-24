İnşaat sektörünün en önemli temsilcileri Bursa’da bir araya geldi. Mekas Mobilya’nın katkılarıyla gerçekleştirilen etkinliğe, 250’den fazla müteahhit ve sektör profesyoneli katıldı.

Etkinlik, sektördeki firmalar arasında dayanışmayı artırmak, iş birliği fırsatlarını güçlendirmek ve geleceğin projelerinde birlikte daha sağlam adımlar atmak hedefiyle düzenlendi. Mekas Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özelif, açılış konuşmasında İMSİAD’ın sektördeki önemini vurguladı ve sektörde dayanışmanın gelecekteki başarılarda kilit bir rol oynayacağını ifade etti. Özelif; “Mekas Mobilya olarak, inşaat sektörünün gelişimi için çalışmaya ve sektördeki iş ortaklarımızla birlikte büyümeye devam edeceğiz. Dayanışma ve birliktelikten doğan gücümüzle, daha büyük projelere imza atacağımıza inanıyoruz. Organizasyona katılan tüm firmalara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik boyunca sektör temsilcileri bir araya gelerek mevcut projeler ve gelecekteki iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Mekas Mobilya ve İMSİAD, bu tür organizasyonların sektördeki bağları güçlendirmeye ve iş dünyasında yeni fırsatlar oluşturmaya devam edeceğinin altını çizdi.