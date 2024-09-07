Osmangazi Belediyesi, yolda yürüyenlerin takılıp düşmesiyle gündeme gelen Hocaalizade Mahallesi Eceler Sokak’ta bulunan çukuru onardı. Çukurun onarılması başta bölge esnafı olmak üzere sokağı kullanan tüm vatandaşları memnun etti.

Hocaalizade Mahallesi Eceler Sokak üzerinde yer alan küçük çukur, kendisinden büyük bir gündeme konu oldu. Yol üzerinde yürüyen bazı vatandaşlar, iki santimetre derinliğindeki çukuru fark etmeden basınca düştü. Özellikle yürürken telefonuyla ilgilenen vatandaşların düşme anına ait görüntüleri, sokak üzerinde yer alan bir esnafın güvenlik kamerası kaydetti. Bölge esnafının şikayeti üzerine anında harekete geçen Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çukuru onardı. Çukurun asfalt dökülerek onarılması, sokağı kullanan tüm vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.

“Çukur anında onarıldı”

Bölge esnaflarından Dursun Coşkun, yaptığı açıklamada, “Yol kenarında bulunan çukur, çok küçük olduğundan dolayı vatandaşlarımız tarafından fark edilmiyordu. Görmeden çukura basan kişilerden bazıları ayağını burkarken bazıları ise dengesini kaybederek düştü. Dükkanımın güvenlik kamerasının kaydettiği bu görüntüleri sosyal medyada paylaştık. Bazı medya kuruluşları tarafından haber yapıldı. Böyle bir sıkıntı yaşandığını gören Osmangazi Belediyesi ekipleri, hemen gelerek çukuru onardı. Şahsım ve esnaf arkadaşlarım adına Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a ve belediye ekiplerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Kaldırıma araçlar park etmeseydi düşme olayları yaşanmazdı”

Bazı duyarsız vatandaşlar tarafından kaldırımlara otomobil park edildiğini, bu sebepten dolayı da insanların cadde üzerinde yürümek durumunda kaldığını sözlerine ekleyen Coşkun, “Vatandaşlar, park eden araçlar yüzünden kaldırımları kullanamıyor. Kaldırımlar boş olsa ve vatandaşlarımız rahat bir şekilde kaldırımlarda yürüyebilse bu düşmelerin hiç biri meydana gelmezdi. Vatandaşlarımız lütfen duyarlı olsunlar ve otomobillerini kaldırımlara park etmesinler” diye konuştu.

Bir diğer bölge esnafı Ümit Acın da, çukurun onarılmasıyla birlikte yaşanan düşme olaylarının son bulduğunu ifade ederek, Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür etti.