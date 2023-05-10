Bursa'da Saadet Partisi Osmangazi İlçe Başkanlığı iş dünyası ve meslek odaları ile kahvaltılı programda bir araya geldi.Merve Özdemir ÇEVİK/Onur ULUFER - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Osmangazi İlçe Başkanlığı iş insanları ve meslek odaları ile düzenlediği kahvaltılı programla bir araya geldi.

CHP Bursa Milletvekili adayı Saadet Partili Mehmet Atmaca da programa katılım gösterdi.

Saadet Partisi Osmangazi İlçe Başkanı Kerim Bulut, "Bugün 6 siyasi parti taşın altına elini koymuş, ortak akıl üretmek adına alternatif olmuştur ve bunu ispatlamıştır.

Bizler ortak aklın, beraber yönetmenin ne kadar önemli olduğunu görmüş oluyoruz." dedi.

Programda konuşan CHP Bursa Milletvekili adayı Saadet Partili Mehmet Atmaca iş insanları ve meslek odalarına seslenerek, "Bir algı operasyonu var. Bu yüzden biz kendimizi anlatabilmek, kendi kendimizin anlaşılmasını sağlayabilmek adına bu programlara önem veriyoruz. Önemli bir süreçteyiz ve bu önemli bir seçim. Bu seçimde neyi seçeceğiz ve altılı ittifak ne yapıyor bunu bilmek lazım. Ben toplumun bunu anlamasını inanın kazanmaktan daha değerli buluyorum" dedi.

Atmaca, seçim atmosferinde olduklarını belirterek, "Altılı masa Cumhuriyet tarihinin en büyük siyasi hareketidir. Bir araya geliş gayesi, Cumhurbaşkanılığı sistemi" diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında program soru cevap ile devam etti.