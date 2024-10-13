Yatırım Profesyonelleri ve İşbirliği Derneği (YAPİDER) tarafından OSTAŞ Yapı ana sponsorluğunda düzenlenen “Yarınları İnşa Eden İş Liderleri” programında inşaat ve gayrimenkul sektörü temsilcileri bir araya geldi.BURSA (İGFA) - YAPİDER Merkezi’nde gerçekleştirilen programa inşaat ve gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilcileri katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan YAPİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sevcan İlici, inşaat ve gayrimenkul sektörü temsilcileriyle birlikte bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

YAPİDER Merkezi’nde düzenlenen etkinliklerin devam edeceğini ve bu programın bunlardan biri olduğunu belirten Başkan Sevcan İlici, “Dayanışma ve iş birliğini geliştirmek amacıyla düzenlediğimiz programda sizleri ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. YAPİDER olarak gayrimenkul ve inşaat sektörüne dolayısıyla, Bursa’mıza katkı koymaya devam edeceğiz” dedi.

Programa katılan konuklardan İMSİAD Bşk. Yrd. Ceta İnşaat YKB İbrahim Cem Oflaz ise YAPİDER’in gayrimenkul sektörüne kalite getirdiğini ifade ederek, inşaat ve gayrimenkul sektörünü böyle güzel bir etkinlikte bir araya getirdiği için Başkan Sevcan İlici ve ekibini kutladı. Dialog Türkiye Kurucusu Übeyt Işık ta kendilerine böyle anlamlı bir ortam oluşturulduğu için katkı veren herkese teşekkür ederek, YAPİDER’e çalışmalarında başarılar diledi. TÜGEM Bursa Şube Bşk. Göksel Birsen de yatırım profesyonellerini aynı çatı altında buluşturmak amacıyla başarılı işlere imza atan YAPİDER’i kutlayarak, bu tarz etkinliklerin dayanışma ve işbirliği için önemli olduğunu söyledi.