Bursa’da bir iş merkezinin 1. Katında çıkan yangın ihbarı üzerine itfaiye ekipleri hızla yola çıktı. Ekipler, kapıyı kırarak girdiği iş merkezinde bulunan bürodaki yangını kısa sürede söndürerek facianın önüne geçti.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir iş merkezinin, 1. katında çıkan alevler üzerine çevredekiler hemen 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hızla çıkan ekipler, iş merkezinin demir kapısını kırarak içeri girdi. Yangına hızla müdahale eden ekipler alevleri büyümeden söndürürken, çevredeki vatandaşlar ise kısa süreli panik yaşadı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.