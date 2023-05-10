İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması amacıyla her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan "İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası", İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Kahya'nın katılımıyla BTSO 15 Temmuz Şehitleri Mesleki ve Teknik Eğitim Külliyesi’nde gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı.BURSA (İGFA) - İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleriyle okul ve kurumlarda sağlık ve güvenlik kültürünün geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir anlayışla öğrencilere ve çalışanlara bu kültürün yerleştirilmesi hedefleniyor.

BTSO 15 Temmuz Şehitleri Mesleki ve Teknik Eğitim Külliyesi’nde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında atölye iş kazaları, ramak kala olay senaryolarına, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına yer verildi. Ayrıca okul sağlığı masasında sağlıklı besin yarışmasına, kan şekeri ölçümüne, AKUB ekibi tanıtım masalarına, periyodik kontrol ölçüm cihazlarının tanıtımına, ortam ölçüm uygulamalarına ve ilk yardım uygulamalarına yer verildi.