Alın terleri ile ülke ekonomisine güç katan işçiler, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Ulusal İşçi Tiyatroları Festivali’nde sanata değer katacak.BURSA (İGFA) - ‘Herkes için her yerde kültür sanat’ parolası ile Bursalıları kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşturan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Ulusal İşçi Tiyatroları Festivali’ne de destek sağlıyor.

Tayyare Kültür Merkezi’nde 1-7 Mayıs tarihleri arasında yapılacak festivale Oyak Renault, Bosch Rexrıth, Ford Otosan, Robert Bosch, Tüsaş TAİ ve Coşkunöz fabrikalarının tiyatro grupları katılacak.

Bursalı tiyatroseverler, fabrikalarda tezgah başında çalışan işçilerin aynı zamanda sahne ışıkları altında nasıl usta birer sanatçıya dönüştüğüne tanıklık edecek.

Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi ile Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı işbirliğiyle yapılacak Festival, asrın felaketinden etkilenen 2 tiyatro grubunun oyunlarıyla başlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi Başkanı Mustafa Yıldırım ile yaptığı toplantıda, festivali kamuoyuna duyurdu.

Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak yerin altını ve üstünü inşa etmeye çalışırken, toplumun iyileştirici gücü olan kültür ve sanat konusunda da önemli etkinlikleri hayata geçirdiklerini söyledi. Üretim şehri Bursa’da üreten ve çalışan hemşerilerimizin sanatsal alanda da ne kadar yetkin, ilgili ve meraklı olduklarını göstermek adına da çok önemli bir aktivite olacağını ifade eden Aktaş, emeği geçenlere, oyunlarıyla festivale katkı sağlayacak işçi kardeşlerimize ve bu organizasyona güç katacak vatandaşlara teşekkür etti.

Türkiye’nin bir süredir kötü günlerden geçtiğini ifade eden Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi Başkanı Mustafa Yıldırım ise, pandemi sonrasında Türkiye’nin 100 yılın en büyük depremlerinden biriyle sarsıldığını hatırlattı. İkincisi gerçekleşecek İşçi Tiyatroları Festivalinin çalışanları sahneye çıkararak üretimin gücüyle sanatın iyileştirici gücünü bir araya getireceğini ifade eden Yıldırım, bu organizasyonun hayata geçmesi için tüm gücüyle destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve sahnede yer alan tüm çalışanlara teşekkür etti.