Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu, Filistin’de insanlık suçu işleyen İsrail’in Başbakanı Netanhayu’yu konuk eden ABD yönetimini protesto etti. Ulu Cami’de cuma namazı toplanan vatandaşlar, bir araya gelerek Filistin halkına desteklerini dile getirdi.

Ulu Cami’de cuma namazı sonrası gerçekleştirilen protestoda Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu ve çok sayıda vatandaş bir araya geldi. Bir araya gelen vatandaşlar Filistin’in yanında olduklarını belirtti. Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu sözcüsü Furkan Arı, "Gazze’deki soykırım insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınırken, ABD, İsrail Başbakanı, soykırımcı, savaş suçlusu Netanyahu’yu ülkesine davet etmiş, ABD Parlamentosu’nda konuşma imkanı sunmuştur. Netanyahu’nun Gazze’deki vahşetle alay edercesine kurduğu hakikat dışı cümleler ABD’li parlamenterler tarafından sık sık, çoğunlukla da ayakta alkışlanmıştır. ABD Parlamentosu, tıpkı Hitler Almanya’sının Reichstag’ı gibi, yüzyıllar boyunca hafızalardan silinmeyecek bir utanç fotoğrafı vermiştir. ABD’nin ’demokrasi’ ve ’özgürlük’ maskesi bu korkunç fotoğrafla bir kez daha düşmüştür. Parlamentodaki alkışlar hiç şüphe yok ki, Batı’nın soykırımcı karakterine bir yüceltme olduğu kadar, Batılı değerlerin de cenaze törenidir. İsrail’in Gazze’de aylardır sürdürdüğü vahşetin ana sorumlusunu ağırlayan ve destekleyen ABD Kongresi’ni bu eylemden ötürü şiddetle kınıyoruz. Parlamento içinde tek başına direnen Rashida Tlaib’e ve Parlamento dışındaki eylemcilere dayanışma mesajlarımızı ve selamlarımızı iletiyoruz. Filistin ve Gazze yalnız değildir. Herkes sırtını dönse de Türkiye, Filistin mücadelesine şartlar ne olursa olsun destek vermeyi sürdürecektir. Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu olarak zulmü alkışlayanlara karşı mazlumu savunmayı sürdüreceğiz. Filistin ve Gazze’nin asil direnişini de bir kez daha hürmetle selamlıyoruz. Allah’ın yardımı yakındır, nice zayıf topluluklar güçlü topluluklara galip gelmiştir ve şüphesiz hakikat er ya da geç zafer kazanacaktır" dedi.

Ulu Cami avlusunda toplanan vatandaşlar, basın açıklamasından sonra dağıldı.