Bursa’da engelli bireylerin sosyal yaşamın her alanında aktif olarak yer alması amacıyla yapılan etkinliklere, Bursa Engelsiz İstihdam Buluşması da eklendi. Bursa Valiliği önderliğinde Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlik, özel sektörün 31 önemli firmasını iş arayan engelli vatandaşlarla bir araya getirdi.

Bursa’da özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşamın her alanında yer alması amacıyla önemli etkinlik ve projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de engelli bireylerin istihdamına yönelik önemli buluşmaya ev sahipliği yaptı. Bursa Valiliği, önderliğinde Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlik, özel sektörün 31 önemli firmasını iş arayan engelli vatandaşlarla bir araya getirdi.

“HAYATLARA DOKUNUYORUZ”

Bursa Engelsiz İstihdam Buluşması’nın açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayatın her alanında var olması için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman engelli bireylerin yanında olduklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Bu yıl 5431 özel gereksinimli bireye danışmanlık ve yönlendirme hizmeti verdik. 1361 adet tıbbi malzeme desteği sağladık. 1095 kişiye, seyyah ekiplerimiz ile tekerlekli sandalye tamir bakım ve yol yardımı hizmeti sunduk. 1650 kişiye özel eğitim desteği vererek, yıl boyunca özel gereksinimli bireyler ile ailelerinin hayatına katkıda bulunduk. Bugün bir kişinin daha hayatına dokunabilirsek, iş gayesine ulaşmıştır. Çok daha fazlasının olacağına yürekten inanıyorum. Ancak şununla çok karşılaşıyoruz. ‘Ben engelliyim’ veya ‘Benim çocuğum engelli, illa ki belediyede ya da devlet kurumunda çalışsın’. Devlet, kamu kurumlarına bir oran belirlemiş. Dolayısıyla bu konuda boşluk olmaz. Çıkanın yeri hemen doldurulur. Ama çok güzel, kaliteli firmalarımız var. Israrla kamu güvencesi takıntısı içerisinde olmasın arkadaşlarımız. Bu firmalarda yer alıp, hayata dahil olabilirler. Bugün 31 firmayla yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda 61 firma, 81 firma olur. Mümkün olduğu kadar fazla engelli kardeşimizi istihdam etme imkanı bulalım. Bu manada hayatlara dokunabilirsek, ne mutlu bizlere. Katkı veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

YÜZDE 96.8’LİK İSTİHDAM

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen de engelli istihdamı bakımından Bursa’nın örnek illerden biri olduğunu söyledi. Türkmen, “Sosyal bir teşebbüs istihdamla nihayetleniyorsa, kıymetli sonuç elde edilmiş demektir. Bugünkü ortak teşebbüsümüz ile onlarca engelli iş arzımızın istihdamla buluşmasına tanıklık edeceğiz. İŞKUR olarak 2018’den itibaren engelli vatandaşlarımıza iş ve meslek danışmanlığı yapıyoruz. Bu yıl içinde 7065 engelliye danışmanlık hizmeti verdik. Bunun sonucunda da 4594 vatandaşımız işe yerleştirildi. Çalışanı 50’den fazla olan işyerlerinin yasal istihdam kotasına baktığımızda, yüzde 96.8 engelli doluluk oranımız var. Bu nedenle iş adamlarımıza şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.

SORUNLARIN BAŞINDA İSTİHDAM VAR

Toplantıya katılan 26’ncı dönem AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun Ateş de engelliliğin, az gelişmiş veya gelişmiş tüm ülkelerin tamamında toplumsal sorun olduğunu söyledi. İnsanlık tarihi boyunca süregelen engellilerin karşılaştığı sorunların türleri ve niteliklerinin dönemsel farklılıklar gösterdiğini kaydeden Ateş, “Ama sorunların başında istihdam gelir. Engelli bireyler, genellikle toplumun diğer bireyleri tarafından farklı muamelelere tabi tutulup, topluma birer yük olarak görülmüşlerdir. Engellileri topumun diğer bireylerinden ayrı tutmaksızın, eşitlik ilkesi çerçevesinde topluma kazandırmanın, kimseye muhtaç olmadan bağımsız şekilde hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamanın en rasyonel yolu, şüphesiz onların çalışma yaşamına girebilmelerini temin etmekten geçiyor. Bu bağlamda etkinliği çok önemli buluyorum. Katkı veren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan da buluşmanın engelli istihdamı açısından önemli sonuçlar doğurmasını dileyerek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış töreninin ardından Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, stantları gezerek hem firma temsilcileriyle hem de iş arayan engelli vatandaşlarla sohbet etti.