Bursa’da halkın can ve mal güvenliğinin korunmasında hayati bir görev üstlenen itfaiye teşkilatı, ekip ve ekipman destekleriyle sürekli güçlenirken, hizmet içi eğitimlerle personeli de daha donanımlı hale getiriyor. Yangına müdahalede zamanla yarışan itfaiye personeline, ‘İleri ve Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitici Eğitimi’ verildi.BURSA (İGFA) - Kurum içi eğitimlere önem veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlar için 7/24 görevde olan itfaiyecileri eğitim çalışmalarıyla daha donanımlı hale getiriyor.

Bu kapsamda Türkiye Belediyeler Birliği ve Jandarma Genel Komutanlığı işbirliğiyle itfaiye personeline yönelik “İleri ve Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitici Eğitimi'' verildi.

Bilecik Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda görevli askeri personel tarafından itfaiye personeline güvenli ve defansif sürüş eğitimi, anti skid eğitimi, ileri sürüş eğitimi, ekonomik sürüş eğitimi, uykusuzluk ve yorgunluk farkındalığı eğitimi gibi konular teorik ve uygulamalı şekilde gösterildi.