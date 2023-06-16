Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli teknik personellerin İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım üzerine bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla eğitim düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, İyi Tarım Uygulamalarının çevreye duyarlı, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen aynı zamanda doğal kaynakları korumayı hedefleyerek izlenebilirlik ve gıda güvenliği sağlayan bir tarım uygulaması olduğunu söyledi.

İl Müdürü Hamit Aygül, İyi tarım uygulamalarının topraktan sofraya kadar uzanan bütün üretim ve pazarlama aşamalarını kapsadığını ifade etti.

Müdür Aygül, tüketicilerin; çevreye dost insan sağlığına duyarlı güvenli gıda talebi, ulusal ve uluslararası tarımsal ticareti etkilediğini belirterek, "Bu durum, ülkelerin satın alacakları ürünlere karşı güveni artıracak teknik tedbirlerin almasını zorunlu kılmaktadır. Bu hedeflere ulaşmanın yolu ise; tarımsal üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlık ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemler olarak tanımlanan İyi Tarım Uygulamalarıdır" dedi.

''İYİ TARIM UYGULAMALARINI BURSA'DA EN YÜKSEK SEVİYELERE GETİRECEĞİZ''

İl ve İlçe Müdürlüğünde görevli teknik personeller tarafından üreticilere çeşitli eğitimlerin verildiğini belirten İl Müdürü Hamit Aygül, bu kapsamda toplamda 136 üreticiye İyi Tarım Uygulamaları eğitimleri verildiğini belirtti. 2022 yılında il genelinde 7 ilçede toplam 73 üreticiye 16 bin 938 dekar alanda 582 bin 902 TL destek ödemesi yapıldığını belirterek, Bursa'da 2022 Yılında İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında İl müdürlüğümüz tarafından Orhangazi'de Örtü Altı Marul ve Kivi Projesi yapıldığı, proje kapsamında toprak numunesi alınmış üreticilerin numune sonuçlarına göre gübreleme yapmaları sağlanmış ve eğitimler verildiği kaydedildi.

2023 Yılı Biber Üretiminde İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında Yenişehir'de 30 çiftçiye İyi Tarım projesi uygulanacağını belirten Müdür Aygül, amaçlarının ihracata yönelik biber ürünlerindeki kalıntıyı azaltarak ihracata ve iç piyasaya daha kaliteli ürün sunmak olduğunu ve iyi tarım uygulamalarını Bursa'da en yüksek seviyelere getirmek olduğunu sözlerine ekledi.