Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü Bursa’da büyük bir coşkuyla kutlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yelken Yarışması’nda dereceye giren sporcular, ödüllerini Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in elinden aldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kendi karasularında bağımsızlığının, özgürlüğünün ve milli egemenliğinin teminatı olan Kabotaj Kanunu’nun 98’inci yıl dönümü, Mudanya Belediyesi ev sahipliğinde coşkuyla kutlandı. İskele Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan kutlamalar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de katıldığı kortej yürüyüşüyle devam etti. Mudanya Sahili’nde düzenlenen etkinliklere, Başkan Bozbey’in yanı sıra Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Burulaş Genel Müdürü Fahrettin Beşli, Mudanya Liman Başkanı Veysel Yaşar, ilçe protokolü, muhtarlar ve Bursalılar katıldı. Protokol üyelerinin deniz şehitleri için denize çelenk bıraktığı program, yüzme yarışıyla renklendi. Yağlı direkten Türk Bayrağı’nı alma yarışmasıyla heyecanlı anlar yaşanırken, Burulaş tarafından düzenlenen yelken yarışmasında dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Genç sporcular, ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in elinden aldı.

“Gençlerin ve çocukların su sporlarına yönelmesini hedefliyoruz”

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın denizlerin bağımsızlığının günü olduğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri minnetle andı. Denizlere onlar sayesinde sahip olduklarını dile getiren Başkan Bozbey, “Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olmasına ve Bursa’nın denizlere 160 kilometre sınırı bulunmasına rağmen denizde yapılan sporlara yeterli ilgi yok. Bu konuda yetişmiş insanın da az olduğunu görmek üzücü. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bundan böyle denizlerimizin altını ve üstünü spor amaçlı ve kirletmeden en iyi şekilde kullanacağız. Sörf, yelken, yüzme, dalış, fotoğrafçılık ve diğer sporlara destek olacağız. Özellikle gençlerin ve çocukların su sporlarına yönelmesini hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha fazla çocuğumuzun ve insanımızın su sporlarına ilgi duymasını sağlayacağız. Kabotaj Bayramı’mız kutlu olsun” dedi.

Ödül töreninin ardından gazi ve şehitler anısına lokma ikramında bulunuldu.