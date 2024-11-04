Bursa genelinde gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında, ekiplerin yapmış olduğu denetimler ile birlikte 352 avcı kontrol edildi. Bu denetimler sonucunda, 2 avcıya 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten toplam 53.223 TL tutarında idari yaptırım cezası uygulandı.

Yetkililer, korunan alanlar ve avlaklarda koruma ile kontrol çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Doğa ve yaban hayatın korunmasına yönelik bu tür denetimlerin, sürdürülebilir avcılığın sağlanması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Bu kapsamda, ekiplerin avcılık faaliyetlerini düzenli olarak denetlemeye ve yasa dışı avcılığa karşı mücadelesini artırmaya devam edeceği bildirildi.