Bursa’nın Osmangazi Belediyesi, kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında binlerce metrekare verimli arazinin yeniden tarımsal üretime kazandırılmasını sağladı.

Osmangazi Belediyesi ekipleri, son olarak İsmetiye Mahallesi’nde 2 bin metrekare alan üzerine inşa edilen bir geri dönüşüm fabrikasını yıktı. Osmangazi Belediyesi’nin kaçak yapılaşmaya karşı ortaya koyduğu kararlı mücadele, birçok ruhsatsız yapı sahibinin de yaptığı yanlıştan dönmesini sağladı. Ruhsatsız yapıların tek tek yıkıldığını gören ruhsatsız yapı sahipleri, sıranın kendilerine de geleceğinin farkında olarak kaçak yapılarını sökerek veya yıkarak ortadan kaldırdı.