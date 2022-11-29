‘Kadınız Biz’ mobil uygulaması, iyilik hareketleriyle gönül köprüleri kuracak, aynı zamanda kadınlar bir çok işyerinden indirimli alışveriş imkanı bulacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Bursa Büyükşehir Belediyesi Kadın Kulübü mobil uygulaması Kadınız Biz, kadınların iyilik hareketleriyle gönül köprüleri kurmasına, aynı zamanda bir çok işyerinden indirimli alışveriş yapmasına imkan sağlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursalı sanatçı Ceyda Düvenci’nin sunumuyla tanıtılan mobil uygulamayı ilk indiren 10 bin kişiye kent içi ulaşımda geçerli 10 binişlik Bursakart ve çekilişle belirlenecek 160 aileye de sosyal tesislerde yemek ikramı müjdesi verdi.

Bursa’da ‘gençlere yönelik’ tüm faaliyetleri Büyükşehir Gençlik Kulübü mobil uygulaması çatısı altında toplayarak üyelerine birbirinden avantajlı fırsatlar sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, benzer uygulamayı şimdi de kadınlar için hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen ‘Kadınız Biz’ Büyükşehir Belediyesi Kadın Kulübü mobil uygulaması; ‘Fikir Sandığı’ bölümüyle fikirleriyle kent yönetimine katılmalarına imkan sağladığı kadınlara ‘Uzmanına Yaz’ ve ‘Kadın Danışma Merkezleri’ bölümleriyle sorunlara uzmanından cevap bulma imkanı tanıyor. Uygulamanın ‘Mutluluk Köprüsü’ bölümü ile kullanılmayan eşyaların ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sağlanırken, ‘Fırsatlar’ modülü sayesinde de kadınlar anlaşmalı mağaza ve işyerlerinden indirim kazanıyor. Uygulamaya üye olan kadınlar, indirimleri yine uygulama üzerinden sokak hayvanları için ‘mama başta olmak üzere’ birçok sosyal projede değerlendirebiliyor. KADES başta olmak üzere GoBursa, Gençlik Kulübü, Bursa Kart Mobil ve BUSKİ uygulamalarına da kısa yoldan erişim imkanı sağlayan Kadınız Biz uygulamasını kullanan kadınlar, uygulamadaki paylaşım, beğeni ve yorumlarıyla kazandıkları puanları da sanal markette gönüllerince harcayabilecek. Yine uygulamanın ‘İyilik Hareketi’ modülü ile kadınların sosyalleşmelerine imkan sağlanırken, ilk iyilik hareketi 10 Aralık’ta Dağcılık Federasyonu işbirliğiyle yapılacak doğa yürüyüşü ile başlayacak.

KADINIZ BİZ, GÜÇLÜYÜZ BİZ

Bursalı kadınların hem belediye hizmetlerine bir dokunuşla ulaşabileceği hem de yardımlaşma ve dayanışmanın yanında birbirinden avantajlı fırsatlar yakalayabileceği ‘Kadınız Biz’ mobil uygulamasının tanıtımını, Bursalı ünlü sanatçı Ceyda Güvenci yaptı. Özellikle pandemi dönemiyle birlikte her şeyin internet üzerinden gerçekleştiği bir sürecin yaşandığını hatırlatan Düvenci, “Bursa Büyükşehir Kadın Kulübü aplikasyonu gerçekten müthiş. İncelediğimde çok mutlu oldum. Aslına bakarsanız, bizi eski komşuluk zamanlarımıza götürüyor. Hani evde fazla olanı komşuya vermek. Kullanmadığın ama başkasının da ihtiyacı olanı bedelsiz vermek. Ve çok daha fazlası gerçekten bu uygulamada. Hizmetlerde kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yaptığını bildiğim Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kadınız biz, güçlüyüz biz. Sözümüzü sakınan değiliz biz. Sözümüz çok, sözümüz manalı, sözümüz anlamlı. O yüzden sözünüzü sakınmayın. Birbirinden güçlü, birbirinden özgür, birbirinden özerk ve bağımsız çocuklar yetiştirmek önce kadının elinde. Yuvayı dişi kuş yapıyor. O yüzden adınıza yapılan her şey çok kıymetli. Onlara sahip çıkın. Kadınız biz, güçlüyüz biz. Bunu hiçbir zaman unutmayın ve kimsenin unutturmasına da izin vermeyin” dedi.

ÇATI UYGULAMA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da sahnedeki dev telefon ekranından hem uygulamayı tanıttı hem de Ceyda Düvenci’nin sorularını yanıtladı. Uygulamanın belediyenin öz kaynaklarıyla Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirildiğinin altını çizen Başkan Aktaş, “Her yıl yaptığımız saha çalışmaları sonucunda şehrimizde kadın hizmetleri ile ilgili kadınların beklentilerinin daha fazla olduğunu gördük. Kadınların toplumsal sorunlarına çözüm üretmek ve kadın çalışmalarımızı daha etkin kılmak adına Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğümüzü kurduk. Büyükşehir Belediyesi olarak bu uygulamayla kadın çalışmalarını daha geniş kitlelere ulaştırmak, kadın dayanışmasını desteklemek ve sosyal hayata katılımlarını artırmak ana hedeflerimiz oldu. Eşitsizliklerin azaltılması, sorumlu üretim ve tüketim, sağlıklı ve kaliteli yaşam, kadın-erkek fırsat eşitliği ve kaliteli eğitim temel dayanaklarımız oldu. Uygulamamız, yerelde kadınlara rehber niteliğini taşıyor. Hem STK’lar hem yerel yönetimler hem de kamu kurumlarının çalışmalarını kapsayan çatı uygulama yaptık. Uygulamamızı Bursa Büyükşehir Kadın Kulübü adıyla marketlerden indirebilirsiniz” diye konuştu.

İLK 10 BİN KULLANICIYA ÖZEL HEDİYE

Bu arada ünlü sanatçı Ceyda Düvenci, toplantıyı izleyiciler arasından takip eden Başkan Alinur Aktaş’ın eşi Sevinç Aktaş’ı da sahneye davet edip, uygulama hakkındaki görüşlerini sordu. Uygulamanın kadınların hayatını kolaylaştıracak birçok özelliğe sahip olduğunu belirten Sevinç Aktaş, tüm kadınlara uygulamayı indirmelerini tavsiye etti. Düvenci’nin “Siz bu projeye bir şey katmak isteseniz, ne katmak isterdiniz”? sorusuna Sevinç Aktaş’tan beklenmedik yanıt geldi. Sevinç Aktaş, eşi Başkan Aktaş’a dönüp, “Ağanın eli tutulmaz misali, uygulamayı ilk indiren 10 bin kişiye hediye olabilir” şeklinde konuştu. Bunun üzerine Başkan Aktaş, uygulamayı indiren ilk 10 bin kişiye şehir içi ulaşımda geçerli 10 binişlik Bursakart ve bu 10 bin kişi içinde yapılacak çekilişle 160 çifte ‘çocuklarıyla birlikte’ Büyükşehir’in sosyal tesislerde yemek müjdesi verdi.

Bu müjdeler, salonu dolduran kadınlar tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Etkinliğin sonunda Başkan Aktaş, uygulamaya katılıp indirimli alışverişlere sponsorluk desteği veren firmalara teşekkür plaketi verdi.