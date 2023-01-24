2022 yılında Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 18 kamu hastanesi ile 2 ağız ve diş sağlığı hastanesi ve 2 ağız ve diş sağlığı merkezinde, toplam 12 milyon 608 bin 173 kişiye poliklinik hizmeti verildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, sağlık hizmetleri sunumunda oldukça yoğun bir yılı geride bıraktıklarını belirtti. Dr. Yavuzyılmaz, "Müdürlüğümüze bağlı hastanelerde diş hastanelerimiz de dahil olmak üzere 2022 yılında 7 milyon 293 bin 246 vatandaşımıza muayene hizmeti verilirken, acil servislerimizde ise 5 milyon 314 bin 927 muayene hizmeti verildi. Bu oran ilimiz nüfusunun yaklaşık 3 katına tekabül ediyor" dedi.

Bursa'da 2022 yılında 267 bin 478 hasta vatandaşın yatarak tedavi edildiği bilgisini veren Dr. Yavuzyılmaz, "Bu sürede hastanelerimizde 266 bin 303 ameliyat yapılırken, doğum servislerinde 18 bin 556 doğum gerçekleşti" şeklinde konuştu.

RANDEVUSUNA GİTMEYENLERE UYARI

Son olarak randevu alıp randevusuna gitmeyen vatandaşların sağlık sistemindeki en büyük tıkanıklıklardan birine yol açtığını hatırlatan Dr. Yavuzyılmaz, "Vatandaşlarımız MHRS ile hem randevu alıp hem de ihtiyaçları kalmadığı zaman randevularını iptal edebilir. Ancak Sayın Bakanımızın da açıkladığı gibi, üzücü bir istatistik var ki, Türkiye genelinde branşlara göre değişiklik gösterse de yüzde 20'nin üzerinde, yüzde 25'lere yaklaşan bir oranda maalesef randevu alıp randevusuna gelmeyen hastalarımız var. Bazı branşlarımız var ki, genel cerrahi, iç hastalıkları gibi, buralarda maalesef randevu alındığı halde muayeneye gelmeyen çok daha fazla hastamız olabiliyor ve haliyle bu tıkanıklığın daha da artmasına sebep oluyor. Vatandaşlarımızı buradan bir kere daha uyarmış olalım, lütfen randevunuza gelemeyecekseniz iptal edin, başkasının hakkında girmeyin" ifadelerini kullandı.