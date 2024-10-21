Bursa’da otomobiliyle ilerleyen sürücü yolun kesiştiği yerde önce seyir halindeki kamyonete ardından duvara çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, otomobil sürücüsü ise yaralandı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi üzerinde meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü hızla seyir halindeyken, yol ağzına geldiğinde yavaşlamadı. Hızla ilerleyen araç önce seyir halindeki kamyonete, sonra duvara çarparak durabildi. Kazayı gören çevredekiler hemen yardıma koşarken, olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince tedavisi ambulansta yapılan sürücünün hafif yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.