Bursa’nın İnegöl ilçesinde Bursa-Ankara karayolunda kamyona arkadan çarpan kamyonetteki sürücü ile kızı yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan rampasında meydana geldi. Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan sürücü Özer K. (50) yönetimindeki 32 YB 017 plakalı kamyonet, Ümitalan mevkiinde sürücü Ahmet S.(40) yönetimindeki 34 EBE 069 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu kamyonetin sürücüsü ile yanındaki kızı Melek K. (11) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık personelleri yaptı. Yaralılar daha sonra ambulans ile Kestel Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.